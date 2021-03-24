В Туле задержан подозреваемый в краже и грабеже Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, злоумышленник в один из вечеров распивал спиртное в гостях у своего 23-летнего знакомого, а когда хозяин напился и уснул, гость просто забрал его телефон и ушел.

Второй жертвой стал 32-летний мужчина, на которого грабитель напал на остановке общественного транспорта в поселке Обидимо. На этот раз добычей стал рюкзак. Кроме того, злоумышленник избил, пытавшуюся сопротивляться жертву.

34-летний безработный и ранее судимый местный житель некоторое время скрывался от правосудия у родственников и знакомых, но так ли иначе, его задержали. Теперь ему светит срок по статьями 158 и 161 УК РФ и УК РФ.