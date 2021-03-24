Московский вокзал масштабно обработали от COVID-19 Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники спасательного центра провели дезинфекцию здания Московского вокзала, обработав раствором залы ожидания, переходы и выходы на платформы, поверхности и близлежащую территорию, ведь ежедневно здесь бывает порядка 3,5 тысяч человек.

В муниципалитетах региона регулярно проводится санитарная обработка - такую дезинфекцию сотрудники МЧС проводят раз в неделю. Кроме Московского вокзала, такая же дезинфекция прошла и на Ряжском. На очереди – тульский автовокзал и две автостанции. Впрочем, санитарную обработку делают и сами работники вокзала – каждый день.