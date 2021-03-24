На улице Кирова в Туле снесли недострой Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском округе Тулы, неподалеку от районного детского парка снесли аварийную постройку. Одноэтажное здание было возведено на пустыре порядка 20 лет назад и изначально предназначалось то ли в качестве кафе к возводимому на тот момент рядом микрорайону блочных пятиэтажек, то ли в качестве административного помещения.

Так или иначе голые стены без крыши простояли все эти годы, разрушаясь от времени и служа прибежищем для местных асоциальных элементов.

Теперь территория будет очищена от остатков строения, мусор вывезен. О том, что расположится на данном месте, пока неизвестно.