В Тульской области разыскивают двух подростков Фото: соцсети

Рост Дианы Ахмыстовой 164 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза. В носу сережка, есть тату. Была одета в бордовую искусственную шубу или черное пальто, серые джинсы и черные берцы.

Дарья Шинкоренко ростом 175 см, худощавого телосложения, светло-каштанового цвета до плеч, в носу пирсинг. Была одета в короткий пуховик с капюшоном ярко-зеленого цвета, черно-золотистый шарф с надписью «Шанель», узкие черные брюки, черные замшевые полуботинки на каблуке.

Их поисками занимаются волонтеры «Лизы Алерт» и просят неравнодушных людей помощи в установлении местонахождения девочек. При этом отмечается, что ранее девушки уже убегали из дома. Пока о месте их нахождения не известно.