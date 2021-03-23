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Звезды23 марта 2021 16:40

Школьникам в Тульской области покажут бесплатно кино

В муниципальных 3D-кинотеатрах стартовал очередной этап «Киномарафона»
Игорь КОПЫТОВ
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Школьникам в Тульской области покажут бесплатно кино

Фото: материалы пресс-служб

В рамках акции до конца марта дети смогут посмотреть одну из четырех отечественных современных кинокартин: «Пальма», «Сторожевой пес Верный», «Белка и Стрелка: Карибская тайна» и «Огонек-Огниво».

«Киномарафон» проходит на территории региона уже не первый год и ориентирован на популяризацию фильмов отечественного производства среди детей из отдаленных населенных пунктов, а также для детей из малоимущих и многодетных семей с целью популяризации российского кинематографа и развития интереса к киноискусству у подрастающего поколения.

Культура