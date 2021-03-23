Псевдо-работница газовой службы в Тульской области обворовывала пенсионерок Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудниками уголовного розыска задержана представительница цыганского этноса, подозреваемая в ряде краж. По предварительным данным, похитительница при реализации преступного умысла ходила по квартирам, представляясь работницей газовой службы. Жертв она подыскивала одиноких, пенсионного возраста.

Оказавшись в квартире, оставаясь один на один с хозяйкой, подозреваемая вступала с ней в беседу, выясняя, где хранятся сбережения, затем отвлекала жертву кражи той или иной просьбой, после чего забирала денежные средства и имущество. Так, в одном случае у 61-летней женщины были похищены деньги, а также золотые кольца и серьги с ущербом в размере 60 тысяч рублей. В другом - 54-летняя жительница Северо-Задонска лишилась денег, золотых изделий и планшетного компьютера на общую сумму 104 тысячи рублей. Есть подозрения и еще на один случай, где добыча оказалась смехотворно малой для преступницы.

Так или иначе, 23-летняя неработающая и ранее судимая представительница цыганского этноса, приезжавшая для совершения краж из Рязанской области, уже задержана.