За изнасилование и похищение коллеги бывший участковый в Туле отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

Преступление было совершено в августе 2020 года. И 27-летний преступник, и 31-летняя жертва были близко знакомы. Участковый после расставания из ревности совершил насильственные действия в отношении коллеги-женщины. Рано утром он запихнул ее в багажник своего автомобиля и вывез в лесополосу неподалеку от деревни Прудное, где и реализовал сексуальное насилие.

После этого участкового уволили из полиции и взяли под стражу.

23 марта суд огласил приговор — экс-участковому предстоит 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.