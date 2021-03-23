110 студентов из одного учреждения среднего профобразования в Тульской области отправлены на «дистант» Фото: Алексей ФОКИН

На начало текущей недели на карантине в Тульской области находятся 8 групп в 8 детских садах, что составляет всего 0,3 % от всех дошкольников региона. На дистанционное обучение отправлены студенты только одного средне-специального учебного заведения.

В 97% школ (за исключением тех, которые работают по триместрам) с 22 марта начались запланированные каникулы, которые продлятся две недели.