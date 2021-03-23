Около 70 тысяч человек привились в Тульской области от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Инъекцию первого компонента получили уже около 70 тысяч человек. В целом, в регионе в медицинских учреждениях работают 47 пунктов вакцинации, плюс 42 выездные прививочные бригады, 8 мобильных комплексов для вакцинации, вакцинация проводится на ФАПах и на промышленных предприятиях.

Организованы стационарный прививочный пункт в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор», а также передвижные - возле ТРЦ «SPAR», «Макси» и «Глобус» в Туле, у центров в Ефремове и в Новомосковске.

Для маломобильных граждан вакцинация проводится на дому.