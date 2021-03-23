В Тульской области предполагают объединить диспансеризацию и вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Приходя на диспансеризацию туляки будут иметь возможность и привиться. Сейчас в регионе действуют 38 мобильных комплексов, из них 13 – выездные поликлиники. Они позволяют провести обследования и поставить предварительный диагноз. Также есть возможность провакцинировать пациента.

Комплексы будут работать на предприятиях, при поликлиниках и ФАПах в крупных сельских населенных пунктах. В следующие две недели мобильные комплексы будут работать в городе Донском и Щекинском районе. До конца года такие выездные бригады посетят все 26 районов области.