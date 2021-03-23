Маршрут автобуса № 27а «Пос. Плеханово — пос. Северный» в Туле продлили Фото: Алексей ФОКИН

Предпосылкой послужили многочисленные жалобы местных жителей на неудобную конечную остановку в поселке Серверный - до поселков Восточный и Трудовой они они вынуждены были ходить пешком, а нынешней снежной зимой это приносило дополнительные неудобства.

Теперь, с 22 марта маршрут № 27а продлен до остановки «Переезд». На линии работают 4 автобуса с предоставлением льгот по оплате проезда.

А с 1 апреля увеличится число выпуска машин на «внутрипоселковый» маршрут № 27.