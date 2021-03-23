В Тульской области латают «уплывшие» с первыми оттепелями дороги Фото: Игорь КОПЫТОВ

С начала года «Тулаавтодор» провел ремонт на 19 автодорогах в 14 районах общей площадью более 1 600 кв. м. До 1 мая планируется выполнить работы еще на 500 кв. м.

Работы ведутся и на местных дорогах. В 6 муниципальных образованиях - Алексине, Донском, Новомосковске, Туле, Узловском и Щекинском районах - уже устранено более 24 тыс. кв. м дефектов. До 1 мая во всех районах тульской области планируется устранить ямы на местных дорогах площадью более 100 тыс. кв. м.