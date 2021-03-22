В Тульской области за мошенничество осудили двоих адвокатов Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за мошенничество осудили двоих адвокатов. Уголовное дело возбудила региональная служба безопасности.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в сентябре 2019 года адвокаты защищали некоего обвиняемого по уголовному делу. Во время защиты они убедили сына подследственного что для того, чтобы избежать ареста его отца, им нужно договориться с правоохранителями. При этом, санкции по данному уголовному делу не предусматривали арест вовсе.

За свое содействие адвокаты попросили 1 миллион рублей якобы для подкупа должностного лица, чтобы тот позволил оставить обвиняемого под домашним арестом. Поверив адвокатам, сын подследственного заплатил им требуемую сумму.

Суд признал злоумышленников виновными и назначил им штрафы в размерах 400 и 250 тысяч рублей, а также на три года лишил права заниматься адвокатской деятельностью.