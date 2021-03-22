В Щекинском районе иномарка столкнулась с трактором Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе иномарка столкнулась с трактором, а потом вылетела на встречку.

По предварительной информации, 19 марта около 08:30 в Щекинском районе на трассе М-2 «Крым», 60-летний мужчина, будучи за рулем Hyundai Accent, столкнулся с трактором МТЗ-82, которым управлял 57-летний мужчина.

После этого Hyundai столкнулся с едущим по полосе встречного движения Nissan X-Trail. В результате аварии водитель Hyundai получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь.