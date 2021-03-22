Нетрезвый водитель в Тульской области столкнул с трассы попутную машину Фото: материалы пресс-служб

21 марта в 23-20 на 252-м километре автодороги М-2 «Крым» молодой человек 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобилем «Daewoo Nexia», по предварительной информации, совершил попутное столкновение с автомобилем «KIA Rio».

Управлявший тем 35-летний мужчина не смог удержать свой автомобиль на дороге и вылетел в придорожный кювет, где «KIA Rio» опрокинулся. В результате ДТП пострадал как сам водитель, так и его и его 33-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи они были отпущены.