В Пролетарском округе Тулы пресекли незаконную торговлю Фото: материалы пресс-служб

Перекресток улиц Плеханова и Марата — место людное — пересадочный транспортный узел. Поэтому тут так любят располагать свои лотки различные торговцы. От вязаных кофточек до заморской хурмы — все тут найдешь. Да вот только не вся эта продукция продается на законных основаниях.

Очередной рейд именно это наглядно продемонстрировал. Несмотря на то, что рядом — крытый рынок, многие предпочитают торговать прямо с ящиков на улице. Все незаконные прилавки были ликвидированы, на шестерых торговцев составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.