Драка в тульском кафе: один из участников взялся за оружие Фото: Алексей ФОКИН

Вечером, 21 мрата, в кафе McDonald’s, которое находится в ТРЦ «Гостиный двор», произошел конфликт между двумя посетителями.

В ходе драки один из ее участников, 21-летний местный житель, пригрозил своему оппоненту пистолетом. Развитию событий помешали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Полиция выясняет обстоятельства драки в тульском ТЦ. Предположительно, причиной конфликта стал тот факт, что мужчина присел за столик к паре не спросив на то разрешения.