В Туле возбуждено дело о доведении до самоубийства Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 21 марта. на берегу Воронки было обнаружено тело пропавшего 40-летнего туляка, поиски которого велись с минувшего четверга. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

По имеющейся информации, Владимир П. был руководителем одного из заводов в областной столице.

Напомним, неделей ранее еще один мужчина, 48-летний Максим С. был найден погибшим в районе села Архангельское Большой Тулы.