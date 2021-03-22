Замглавы администрации Тулы оштрафовали за самоуправство Фото: Алексей ФОКИН

Заместитель главы администрации Тулы по благоустройству и работе с территориями администрации Сергей Шестаков заплатит штраф. Некоторое время назад чиновник организовал незаконную проверку торговой палатки в Зареченском округе Тулы. В сопровождении съемочной группы он оценил соблюдение санитарных норм. По оценке Шестакова, продукты там хранились с истекшим сроком годности, одноразовая посуда использовалась повторно, а качество мяса вызывало сомнения.

Прокуратура же в свою очередь оценила законность действий заместителя главы администрации города, установив, что проводить подобные проверки лично чиновник не имел права — на это есть надзорные органы. Так что теперь Шестакову грозит штраф как должностному лицу.