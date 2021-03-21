В рамках подготовки к паводку в Туле чистят русла малых рек Фото: материалы пресс-служб

Так, Привели в порядок берега рек Свинка в деревне Прилепские выселки и в районе Упы в деревне Нижние Приcады. Всего вывезли около 25 кубометров порубочных остатков, 100 кубометров мусора. Очистили порядка 400 кв. м русла.

Аналогичные работы прошли в реке Рогожня. Было очищено примерно 3500 кв. м русла. А на реке Воронка удалено 179 порослевых и аварийных деревьев, вырублено дикой поросли на площади 1370 кв. м, вывезено 125 кубометров порубочных остатков.

Плюс прочистили шахты гидротехнических сооружений в деревне Пиваловка и поселке Петелино.