В тульском поселке местные жители остались без газа Фото: Алексей ФОКИН

По имеющейся информации, сети строились жителями самостоятельно и являются частной собственностью. В собственности администрации города Тулы она не числятся. С 2018 года собственником договор на техническое обслуживание не заключался. Сейчас главным управлением по Привокзальному территориальному округу осуществляются мероприятия по поиску собственника в целях обращения в газораспределительную организацию для урегулирования взаимоотношений.

Так что около 200 домов, оставшиеся без газоснабжения, не могут рассчитывать на быстрое разрешение ситуации.