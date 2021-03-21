Если не хочется проводить аукцион, то можно найти обход: коммунальная афера по-тульски Фото: Алексей ФОКИН

Так, прокуратурой установлено что ГСЕЗ допустил до работ по благоустройству одного из тульских дворов фирму, которая не участвовала в аукционе на предъявленные работы. Чтобы все было достойно и неприметно, контракт на 2,8 миллиона рублей поделили по этапам работ на 5 отдельных, не превышающих «законные» 600 тысяч рублей.

Но что-то где-то не сработало. Прокурорская проверка вывела все на чистую воду. Теперь 3 человека привлечены к дисциплинарной ответственности - руководитель и сотрудник муниципального учреждения были оштрафованы на общую сумму 85 тысяч рублей.