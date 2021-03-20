В самом маленьком городе России, расположенном в Тульской области, открылись два новых музея Фото: материалы пресс-служб

Так, в здании бывшего казначейства расположилась экспозиция «Лихвинская старина». Она посвящена жизни Лихвина и Лихвинского уезда в XIX – начале ХХ века.

А в доме купца Пронина - экспозиция «Военные страницы Лихвина», посвященная Великой Отечественной войне, в частности, партизанскому отряду, в рядах которого сражался комсомолец Саша Чекалин. Именно в честь его подвига город и был в последствии переименован в Чекалин.