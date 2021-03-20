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Общество20 марта 2021 14:03

«Народные умельцы» оставили соседей без газа в одном из домов Тулы

По электро-, тепло- и горячему водоснабжению за минувшие сутки отключений не было
Игорь КОПЫТОВ
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«Народные умельцы» оставили соседей без газа в одном из домов Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 20 марта зафиксировано два отключения холодного водоснабжения в связи с заменой дефектных участков труб. В общей сложности было заменено 50 метров водовода, подача воды восстановлена.

По газоснабжению произошло одно аварийное отключение из-за попадания воды в систему газоснабжения – люди попытались вновь самостоятельно установить водонагревательную колонку, перепутав вводы-выводы труб. Тем самым оставив соседей без газа. Ремонтные работы намечены на сегодня.

Кроме того, за минувшие сутки в Туле пожаров не было, а в 25 ДТП пострадал один человек. Обошлось без погибших.

Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 754 обращений граждан. Служба спасения выезжала на вызовы 5 раз