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Происшествия19 марта 2021 15:06

В Тульской области двое мужчин избили собутыльника до смерти

Теперь они отправятся в колонию
Елена Иргиз
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В Тульской области двое мужчин избили собутыльника до смерти

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области двое мужчин избили собутыльника до смерти. Теперь они отправятся в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2020 года двое жителей Алексина 27 и 32 лет выпивали в одном из домов на улице Ильинка и поссорились с потерпевшим. Мужчины сильно избили своего оппонента, от чего он скончался на месте происшествия.

Суд приговорил злоумышленников к 8 годам и 7 годам 10 месяцам свободы соответственно. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Криминал