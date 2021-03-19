В Тульской области двое мужчин избили собутыльника до смерти Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области двое мужчин избили собутыльника до смерти. Теперь они отправятся в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2020 года двое жителей Алексина 27 и 32 лет выпивали в одном из домов на улице Ильинка и поссорились с потерпевшим. Мужчины сильно избили своего оппонента, от чего он скончался на месте происшествия.

Суд приговорил злоумышленников к 8 годам и 7 годам 10 месяцам свободы соответственно. Приговор суда в законную силу пока не вступил.