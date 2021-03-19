Какая погода будет в Туле 20 марта Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 20 марта, в Туле будет переменная облачность, днем может пройти небольшой снег. Температура воздуха ночью -6..-4°C, днем - -2..-1°C .

Ветер северный, 2-3 метра в секунду с небольшими порывами до 6 м/с. Днем на дорогах тающий снег, будьте осторожны.

Атмосферное давление в норме, 748 мм рт. ст. Влажность - до 90%. Видимость - до 7 километров, во время снегопада - не более 5 км.

Также в течение дня будут небольшие геомагнитные возмущения.