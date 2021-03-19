Туляк явился в суд с ножом Фото: материалы пресс-служб

В здание арбитражного суда Тульской области местный житель попытался пронести нож. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов региона.

Мужчина явился в суд как ответчик по делу. Его предупредили о том, какие предметы запрещено проносить в зал заседания, при этом приставы попросили его добровольно выложить их в случае наличия. Однако туляк заявил, что таких предметов при нем нет.

Тем не менее, один из приставов заметил, что мужчина держит в руке какую-то вещь, и попросил показать ее. Гражданин отказывался, настаивая на том, что это не запрещенный предмет. Однако, приставы все же поняли, что он пытается скрыть в руке выкидной автоматический нож.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».