В Тульской области в ДТП с двумя иномарками пострадали три пенсионера Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в ДТП с двумя иномарками пострадали три пенсионера. Авария случилась в Богородицком районе.

По предварительным данным, 18 марта около трех утра на 256 километре трассы М-4 «Дон» 66-летний мужчина, будучи за рулем Huyndai Elantra, ехал на слишком большой скорости, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. Машина отскочила от ограждения и врезалась в Renault T 4x2.

В аварии пострадали сам пожилой водитель Huyndai, его пассажирка, также 66-летняя женщина, и 63-летняя пассажирка автомобиля Renault - ее с различными травмами доставили в больницу.