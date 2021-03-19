Где в Туле 20 марта ограничат движение

фото администрации города Тулы

В Туле в районе улицы Дзержинского ограничат движение транспорта. Такие изменения связаны с проведением легкоатлетического забега «Мы вместе Крым», сообщает городская администрация.

Так, 20 марта 2021 года с 00:00 до 13:00 по улице Дзержинского от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до проходных Тульского оружейного завода запрещается остановка и стоянка всех транспортных средств.

А с 11:00 до 13:00 на этом же участке запрещается движение всех транспортных средств, так как в это время здесь будет проходить забег.