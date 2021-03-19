В Туле в подъезде жилого дома провалился бетонный пол

Фото группы "Тула ЧП"

В Туле в одном из домов на Промышленном проезде провалился бетонный пол. Об этом жители сообщили в социальных сетях, и это привлекло внимание городской прокуратуры.

Проведенная прокурорская проверка показала, что ООО «Управляющая Компания № 1» не проверяла техническое состояние полов, а значит и пропустила момент их разрушения.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении главного инженера коммерческой организации. По требованию ведомства, бетонный пол и устройство опирания первого лестничного марша заменили.