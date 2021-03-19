Туляк на иномарке вылетел на тротуар и скрылся с места ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Туляк на «Субару» на большой скорости вылетел на тротуар и скрылся с места происшествия. Это случилось на улице Мосина.

По предварительным данным, в ночь на среду, 17 марта, неизвестный на автомобиле «Субару» на высокой скорости выехал с проезжей части на тротуар и скрылся с места происшествия, бросив свой автомобиль. Пешеходы, к счастью не пострадали.

Полиция вычислила лихача. Им оказался 30-летний житель Тулы. Он признался в том, что вылетел на машине на тротуар, а потом бросил ее и сбежал.

Сейчас на мужчину составили административный протокол. Полиция выясняет все детали случившегося.