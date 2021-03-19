В 2020 году в Тульской области продукты питания подорожали почти на 8% Фото: Алексей ФОКИН

В 2020 году в Тульской области продукты питания подорожали в целом на 7,7 %. Такую статистику приводит Туластат.

Больше всего выросли цены на сахар - на 69, 7%. Чуть меньше, но все равно значительно, подорожала гречка - 42, 5%. Выросли в цене и подсолнечное масло - 27,4%, макароны - 23,2%, манная крупа - 21,3%.

Подорожали и фрукты и овощи: картофель - на 53, 2%, морковь - на 37, 7%, яблоки — на 36,9%, свекла — на 27,4%, апельсины — на 24,9%, огурцы — на 24%.

Вместе с тем, некоторые овощи и фрукты, морепродукты и крупы подешевели - кальмары на 9,9%, пшено на 6%, рыбное филе на 3,8%, индейка на 1,2%. Также дешевле стали бананы - на 3,5%, лимоны - на 3,9%.

Кроме продуктов, подорожали также некоторые популярные лекарства и медицинские приборы.