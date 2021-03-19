В одном из магазинов сети ООО «СПАР Тула» нашли санитарные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

В одном из магазинов сети ООО «СПАР Тула» на улице Кауля нашли санитарные нарушения. Проверку провела городская прокуратура.

Сообщается, что в торговом зале магазина нашли продукты без маркировки производителя. Плюс для продажи были выставлены просроченные товары.

В результате инспекции обнаруженные просроченные продукты уничтожили, а два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, одно из должностных лиц торговой сети оштрафовали на 10 000 рублей за нарушения.