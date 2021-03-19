За избиение коллеги житель поселка Волово отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

За избиение коллеги житель поселка Волово отправится в колонию. Уголовное дело рассмотрел местный районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в мае 2020 года 25-летний мужчина, работавший на предприятии ООО «Воловский бройлер», избил своего коллегу руками и ногами. В результате избиения, пострадавший получил сильные травмы, создавшие угрозу его жизни.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.