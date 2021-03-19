В Туле заблокирован сайт с информацией о запрещенном способе охоты Фото: Алексей ФОКИН

Пользователям сайта рассказывали о применении ловчих ям, которые запрещены при охоте на животных, и за что предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, запрещено распространение подобной информации, что тоже влечет, как минимум, штраф.

На днях Тульская природоохранная прокуратура выявила интернет-ресурс, на котором размещалась информация о таком способе охоты на волков. Согласно постановлению суда, доступ к этому интернет-ресурсу был заблокирован.