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Общество19 марта 2021 10:05

В Туле заблокирован сайт с информацией о запрещенном способе охоты

Речь касалась охоты на диких хищников - волков
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле заблокирован сайт с информацией о запрещенном способе охоты

Фото: Алексей ФОКИН

Пользователям сайта рассказывали о применении ловчих ям, которые запрещены при охоте на животных, и за что предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, запрещено распространение подобной информации, что тоже влечет, как минимум, штраф.

На днях Тульская природоохранная прокуратура выявила интернет-ресурс, на котором размещалась информация о таком способе охоты на волков. Согласно постановлению суда, доступ к этому интернет-ресурсу был заблокирован.