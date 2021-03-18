Дюжину наград завоевали тульские легкоатлеты на межрегиональных соревнованиях «Шиповка юных» Фото: соцсети

На счету туляков - 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Так Артем Рянов показал лучший результат в беге на 60 метров. Серебро - у Дарьи Буравцовой, бронза - у Мирославы Лаврухиной, Григория Лушкина и Дарьи Гончаровой.

В прыжках в длину первенствовал Рянов, бронза - у Дмитрия Воскресенского.

В эстафете 4 по 200 метров первые места заняли две наших юношеских четверки, а девушки стали вторыми и третьими в разных возрастных группах.