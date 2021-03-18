Житель тульской области лишился иномарки за долги по штрафам ГИБДД Фото: материалы пресс-служб

40-летний житель Новомосковска лишился автомобиля «Porsche Panamera» задолжал по налогам, штрафам ГИБДД и кредитным платежам на общую сумму почти 3 млн рублей. От уплаты их он уклонялся, в связи с чем судебным приставом-исполнителем были сделаны запросы во все регистрирующие органы для установления имущественного положения должника. Выяснилось, что на гражданина зарегистрирован автомобиль «Porsche Panamera».

Было вынесено постановление об аресте машины, однако место нахождения автотранспортного средства тот скрыл. И все равно иномарка была обнаружена при помощи приложения «Мобильный розыск». В результате транспортное средство было изъято, и если долг не будет погашен в ближайшее время, машина «пойдет с молотка».