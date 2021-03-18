В Тульской области сотрудники исправительной колонии № 4 перехватили квадрокоптер с запрещенным грузом Фото: материалы пресс-служб

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о планируемой доставке на режимную территорию ИК-4 мобильников и комплектующих к ним. Для этого осужденные, отбывающие наказание в учреждении, собирались воспользоваться достижениями технического прогресса.

На этот раз курьер собирался отправить в полет квадрокоптер, снабдив его тремя свертками, внутри которых были аккуратно упакованы 9 мобильных телефонов, сим-карты, зарядные устройства, наушники и USB провода.

Однако 37-летний житель Московской области был вовремя задержан сотрудники оперативного отдела ИК-4. Отпираться в том, что собирался совершить противоправные действия от не стал. Теперь на него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 19.12 КоАП РФ. А в самой колонии проводится проверка, устанавливаются лиц, которым предназначались электронные девайсы.