В Тульской области нашли вора по записям камер видеонаблюдегния Фото: Алексей ФОКИН

Все произошло в одном из местных кафе. По предварительным данным, находясь в увеселительном заведении, 32-летний мужчина оставил на столике без присмотра свой мобильный телефон. Невнимательностью воспользовался другой посетитель, умыкнув девайс.

Обнаружив пропажу, потерпевший немедленно обратился в полицию. В ходе проведения оперативных мероприятий — в частности, изучения записи камер видеонаблюдения - сотрудники отдела МВД получили основания полагать, что к хищению может быть причастен местный 25-летний безработный. При задержании он признался в содеянном.