В Туле прокуратура нашла нарушения в "Джунгли-парке" Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура нашла нарушения в семейном парке активного отдыха "Джунгли-парк". Проверка проводилась по сообщениям в социальных сетях - туляки пожаловались, что там продают и употребляют алкоголь прямо в присутствии детей.

Сотрудники ведомства алкоголя на детской площадке не обнаружили, однако выявили целый ряд других нарушений:

- отсутствие контроля за безопасностью продуктов питания;

- на кухне ресторана были продукты без маркировки производителя;

- персонал не проходил обязательный медосмотр;

- не был проведен инструктаж по пожарной безопасности;

- отсутствовал журнал периодических осмотров и сроков перезарядки огнетушителей.

По итогам проверки три должностных лица парка привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".