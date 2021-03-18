В Донском 17-летний парень стащил сумку с деньгами из раздевалки Фото: Алексей ФОКИН

В Донском 17-летний парень стащил сумку с деньгами из раздевалки. В помещение он проник через окно.

По предварительной информации, вечером кто-то пролез через окно в раздевалку местной спортивной школы и украл оттуда сумку с 5 000 рублей.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, который и признался в преступлении. Региональный отдел МВД возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.