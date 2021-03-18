Бесплатные показы фильмов, посвященных Крыму, пройдут 18 и 19 марта в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Так, в день седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией кинофильм «Крым» смогут посмотреть жители поселков Плеханово (МБУК «КДО» филиал «Плехановский», начало в 18.00), Шатск (МБУК «КДО» филиал «Шатский», начало в 16.00), Иншинский (МБУК «КДО» отдел «Иншинский», начало в 11.00), а также туляки (Центр культуры и досуга на Металлургов, Дом культуры «Косогорец», начало в 17.00). «Битву за Севастополь» покажут в поселке Ленинский (концертный зал «Орион»). Адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д.1

19 марта показ «Битвы за Севастополь» ожидает жителей Ленинского (МБУК «КДО» филиал «Плехановский», начало в 18.00), а в Шатске пройдет кинопоказ фильма «Второй раз в Крыму» 1984 года (МБУК «КДО» филиал «Шатский», начало в 16:30).