В Тульской области заработала «горячая линия» по приему заявок на отлов бесхозных животных Фото: Алексей ФОКИН

Так, теперь по по телефонам: 31-11-13, 36-73-59 (или по электронной почте vetkomitet@tularegion.ru) «горячей линии» Комитета ветеринарии Тульской области можно подать заявку на отлов бездомных животных. Также специалисты подскажут, как забрать животное из приюта домой.

На данный момент в регионе с животными без владельцев работают 4 подрядные организации (ООО «Континент+», ИП Стариков В.В., ООО «Оскар», МУП «Благоустройство» г. Ефремов). Они ловят и передают собак в приют, где те вакцинируются от бешенства и чипируются специальными метками. После этого животных либо выпускают, либо передают новым хозяевам. Таким образом в прошлом году удалось пристроить более 400 собак или почти каждую пятую из отловленных.