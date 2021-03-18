В тульских школах вводят типовое меню и единую систему льготного питания Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас во всех школах региона учащиеся 1-4 классов обеспечиваются раз в день бесплатным горячим питанием. В этих целях на каждого ребенка выделяется 63 рубля 97 копеек. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. Также один раз в день бесплатным горячим питанием за счет средств региональной казны обеспечиваются пятиклассники на сумму 30 рублей 12 копеек.

Льготными категориями детей на всей территории Тульской области являются ученики 6-9 классов из многодетных семей и приемных семей, в которых воспитываются три и более ребенка. Ежедневно горячий завтрак или обед (в зависимости от смены обучения) этим детям также оплачивает региональный бюджет.

Вместе с тем, в разных муниципальных образованиях может быть разный перечень льгот, поэтому в настоящее время рассматривается вопрос создания единой системы льгот, которая будет действовать во всех районах.

Одновременно с этим, с 1 сентября 2021 года будет установлено типовое меню, и школы при наличии возможности смогут самостоятельно готовить обеды и завтраки.

Кстати, согласно новым требованиям по организации питания в образовательных учреждениях, вступившим в силу в нынешнем году, школьников запрещено кормить блинчиками с творогом или мясом, майонезом, квасом, грибами, пирожными и тортами, макаронами по-флотски.