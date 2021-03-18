В Туле поймали серийного дачного вора Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным злоумышленник совершал хищения не только из домов или с придомовой территории. Полицейские изобличили мужчину в краже из машины, припаркованной около одной из дач.

Предположительно, он приметил «Дэу Нексия», длительное время стоявшую на территории садоводческого товарищества. Некоторое время следил, не появляется и хозяин, а потом, взломав личинку замка багажника, забрал оттуда компрессор и другое имущество. Нанесенный ущерб составил 24 тысячи рублей.

Предположительно, мотивом хищения стала цель дальнейшего сбыта наворованного.