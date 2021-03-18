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Общество18 марта 2021 10:30

В Пролетарском округе Тулы прошел рейд по незаконной торговле

В очередной раз — на улице Металлургов
Игорь КОПЫТОВ
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В Пролетарском округе Тулы прошел рейд по незаконной торговле

Фото: Алексей ФОКИН

Несанкционированная торговля на улице Металлургов — явление традиционное и практически неизживаемое. За неделю сотрудники главного управления по террокругу составляют не менее 10 протоколов об административном правонарушении, но все тщетно.

На этот раз продукция, которой торговали на улице, была убрана. Нарушителей в очередной раз, в основном, предупреждали. А вообще, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области, торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.