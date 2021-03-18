В Туле вынесен приговор участнице преступного сообщества по резонансному уголовному делу Фото: Алексей ФОКИН

Так, установлено, что 34-летняя женщина принимала непосредственное участие в организации и проведении азартных игр на территории города Тула и Тульской области, в результате чего злоумышленники получили преступный доход в особо крупном размере – более 147 миллионов рублей

Злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Кстати, днем ранее, приговором суда организатор преступного сообщества был осужден на 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении же других участников группы расследование продолжается.