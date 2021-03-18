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Общество18 марта 2021 9:56

В Туле вынесен приговор участнице преступного сообщества по резонансному уголовному делу

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле вынесен приговор участнице преступного сообщества по резонансному уголовному делу

Фото: Алексей ФОКИН

Так, установлено, что 34-летняя женщина принимала непосредственное участие в организации и проведении азартных игр на территории города Тула и Тульской области, в результате чего злоумышленники получили преступный доход в особо крупном размере – более 147 миллионов рублей

Злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Кстати, днем ранее, приговором суда организатор преступного сообщества был осужден на 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении же других участников группы расследование продолжается.