В тульском поселке Плеханово наступила засуха Фото: Алексей ФОКИН

18 марта с 9 утра в поселке Плеханово ограничена подача воды. Это связано с проведением работ по подключению вновь построенной станции обезжелезивания в поселке к централизованной системе водоснабжения.

До 18.00 специалисты демонтируют участок трубопровода диаметром 300 мм и, напротив, смонтируют запорную арматуру с установкой «тройника».

На это время для жителей поселка будет организована бесплатная раздача питьевой воды - с 10.00 и до окончания работ - по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 19.

При этом в многоквартирные дома подача горячего водоснабжения будет осуществляться с периодичностью каждые 2 часа по 15 минут.