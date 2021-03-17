Тульский «Арсенал» заплатит 210 тысяч рублей штрафа Фото: материалы пресс-служб

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС в связи с нарушениями санитарного регламента и необеспечение безопасности. Причина: массовое появление на поле посторонних лиц после окончания матча.

Персональный штраф получил также тренер команды Юрий Ковтун - во время игры он вышел за пределы технической зоны. Наставнику «Арсенала» присудили 10 тысяч рублей.

Кстати, ЦСКА тоже заплатит 50 тысяч штрафа - за использования фанатами пиротехники.