Тульский «Арсенал» заплатит 210 тысяч рублей штрафа
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Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС в связи с нарушениями санитарного регламента и необеспечение безопасности. Причина: массовое появление на поле посторонних лиц после окончания матча.
Персональный штраф получил также тренер команды Юрий Ковтун - во время игры он вышел за пределы технической зоны. Наставнику «Арсенала» присудили 10 тысяч рублей.
Кстати, ЦСКА тоже заплатит 50 тысяч штрафа - за использования фанатами пиротехники.