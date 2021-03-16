В Курской области задержали жителя тульского региона в составе преступной группы по подозрению в крупном сбыте наркотиков

Изъято примерно 6 килограммов наркотиков Фото: материалы пресс-служб

По подозрению в сбыте наркотиков были задержаны 17 человек, от 22 лет до 41 года. Это жители Курской, Тульской, Орловской, Калужской областей. Часть людей выполняли роль оптовых закладчиков, другие же занимались реализацией мелких порций наркотических веществ.

Наркотики распространялись на территории Курска, Железногорска, Курчатова. Преступники , прибывшие из других областей в Курск, были задержаны на арендованном жилье.

Общий вес всех наркотиков изъятых у подозреваемых составил примерно 6 килограммов.

Для расследования создана специальная следственная группа.